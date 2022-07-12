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08:50 13 Июля 2022 326 Комментарии
ЗСУ вночі знищили базу ППО у Луганську
У ніч на 13 липня близько опівночі ЗСУ завдали удару по базі ППО, розташованій у Луганську, повністю знищивши її.
По базі ППО окупатів випустили 9 ракет
Масований удар по військовій частині ППО підтвердило російське пропагандистське агентство РИА Новости з посиланням на офіцера «народної міліції ЛНР» Марочка.
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Місцеві Telegram-канали повідомили, що українці випустили 9 ракет із РСЗВ Himars.
Російський терорист Гіркін підтвердив, що базу ППО внаслідок удару ЗСУ повністю знищено.
Тэги: Луганск, Луганськ
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