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09:49 13 Июля 2022 Просмотров 199   КомментариевКомментарии

Президент Шрі-Ланки втік на Мальдіви: у країні оголосили надзвичайний стан

Президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса, який втік із країни на тлі економічної та політичної кризи, прибув на Мальдіви.

Раджапакса втікна Мальдіви

Таке місцезнаходження екс-глави країни називає Reuters.

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За інформацією агентства, літак Ан-32, що вилетів з Коломбо, на борту якого перебували екс-глава держави у супроводі дружини і охоронця, приземлився в аеропорту мальдівської столиці Мале.

Потім Раджапакса та його попутників «у супроводі поліції було доставлено до пункту призначення». Точне їхнє розташування поки що невідоме.

На тлі втечі президента влада Шрі-Ланки оголосила надзвичайний стан.

Раніше Vlasti повідомляли, що президент Шрі-Ланки Готабая Раджапакса прибув до аеропорту та намагається залишити країну на тлі протестів та вимог про відставку.

Тэги: Шри-Ланка, Шрі-Ланка
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