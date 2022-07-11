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Главная » Україна » Інциденти
10:11 13 Июля 2022 Просмотров 464   КомментариевКомментарии

Вночі у Мелітополі та Бердянську лунали автоматні черги: що відбувається

У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Мелітополі та Бердянську були чутні звуки автоматних пострілів.

В Мелітополі і Бердянську вночі було неспокійно

Про це масово повідомляли в соцмережах місцеві жителі. У коментарях користувачі також підтверджують інформацію, що ніч в окупованих  Мелітополі та Бердянську була неспокійною.

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Імовірно, окупанти таким чином намагаються боротися з українськими безпілотниками.

Також не виключено, що російські військові, які деморалізовані успішними ударами ЗСУ, в стані алкогольного сп’яніння влаштовують розборки між собою.

Крім того, не виключено роботу українських партизанів.

Офіційних подробиць поки що немає.

Тэги: мелитополь, Бердянск, Мелітополь, Бердянськ
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