Главная » Україна » Інциденти
10:11 13 Июля 2022 464 Комментарии
Вночі у Мелітополі та Бердянську лунали автоматні черги: що відбувається
У ніч з 12 на 13 липня в окупованих Мелітополі та Бердянську були чутні звуки автоматних пострілів.
В Мелітополі і Бердянську вночі було неспокійно
Про це масово повідомляли в соцмережах місцеві жителі. У коментарях користувачі також підтверджують інформацію, що ніч в окупованих Мелітополі та Бердянську була неспокійною.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Імовірно, окупанти таким чином намагаються боротися з українськими безпілотниками.
Також не виключено, що російські військові, які деморалізовані успішними ударами ЗСУ, в стані алкогольного сп’яніння влаштовують розборки між собою.
Крім того, не виключено роботу українських партизанів.
Офіційних подробиць поки що немає.
Тэги: мелитополь, Бердянск, Мелітополь, Бердянськ
Loading...
Новости по теме
ТОРВ Мелитополе ночью пытались убить “главу администрации” района
11.07.2022 09:54
ТОР
ТОРВ России рассказали о планах на Херсонщину и Приазовье
11.05.2022 07:19