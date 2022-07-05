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20:07 13 Июля 2022 Просмотров 606   КомментариевКомментарии

В окупованій Горлівці пролунали вибухи: місто в диму

В окупованій Горлівці, яка перебуває під контролем “ДНР”, пролунали вибухи, у центрі міста дим.

Над Горлівкою здіймаються стовпи диму

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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Також кажуть, що перед цим під обстріл потрапили об’єкти в Озерянівці та селищі Короленка.

Очевидці стверджують, що по Горлівці вдарили з РСЗВ, причому ракети лягали одна за одною, дуже точно.

Місцеві жителі кажуть, що було дуже гучно, а тепер дуже димно.

У повідомленнях не уточнюється, які саме об’єкти зруйновані та горять.

Дим над Горлівкою

Дим над Горлівкою

Тэги: Горловка, Горлівка
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