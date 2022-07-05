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20:07 13 Июля 2022 606 Комментарии
В окупованій Горлівці пролунали вибухи: місто в диму
В окупованій Горлівці, яка перебуває під контролем “ДНР”, пролунали вибухи, у центрі міста дим.
Над Горлівкою здіймаються стовпи диму
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
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Також кажуть, що перед цим під обстріл потрапили об’єкти в Озерянівці та селищі Короленка.
Очевидці стверджують, що по Горлівці вдарили з РСЗВ, причому ракети лягали одна за одною, дуже точно.
Місцеві жителі кажуть, що було дуже гучно, а тепер дуже димно.
У повідомленнях не уточнюється, які саме об’єкти зруйновані та горять.
Тэги: Горловка, Горлівка
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