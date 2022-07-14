Переговори в Стамбулі щодо українського зерна: у Зеленського розкрили подробиці

На чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна Україна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

У українського зерна нарешті з'явився шанс потрапити до покупців



Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

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За його словами, такий алгоритм дозволить забезпечити експорт українського зерна та гарантуватиме продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу.

Крім того, глава ОП підтвердив, що за результатами переговорів сторони домовились сформувати спільний координаційний центр під егідою ООН, який буде розташовано у Стамбулі.

«Його завданням буде здійснення загального моніторингу та координації безпечної навігації у Чорному морі», – уточнив Єрмак.

Як повідомляли Vlasti, у Туреччині 13 липня відбулися чотиристоронні переговори щодо вивезення українського зерна за участю делегацій України, Туреччини, ООН та Росії.