НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Экономіка
06:38 14 Июля 2022 Просмотров 34   КомментариевКомментарии

Переговори в Стамбулі щодо українського зерна: у Зеленського розкрили подробиці

На чотиристоронніх переговорах у Стамбулі щодо експорту українського зерна Україна запропонувала створити алгоритм навігації в Чорному морі для безпечного судноплавства.

У українського зерна нарешті з'явився шанс потрапити до покупців

Про це повідомив глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його словами, такий алгоритм дозволить забезпечити експорт українського зерна та гарантуватиме продовольчу безпеку мільйонам людей по всьому світу.

Крім того, глава ОП підтвердив, що за результатами переговорів сторони домовились сформувати спільний координаційний центр під егідою ООН, який буде розташовано у Стамбулі.

«Його завданням буде здійснення загального моніторингу та координації безпечної навігації у Чорному морі», – уточнив Єрмак.

Як повідомляли Vlasti, у Туреччині 13 липня відбулися чотиристоронні переговори щодо вивезення українського зерна за участю делегацій України, Туреччини, ООН та Росії.

Loading...

Новости по теме

ТОР
14.07.2022 06:11
Росіяни потужно обстріляла Миколаїв на світанку: все місто в диму
ТОР
13.07.2022 20:07
В окупованій Горлівці пролунали вибухи: місто в диму
ТОР
13.07.2022 19:50
Україна розриває дипломатичні відносини з КНДР
blog comments powered by Disqus