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Главная » Україна » Інциденти
08:04 14 Июля 2022 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

Росія вдарила ракетами по Краматорську

Російська авіація завдала ракетного удару по Краматорську вранці 14 липня.

Постраждали промислові зони Краматрську

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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Він уточнив, що удар припав по промисловій зоні. У місцях прильотів стоять стовпи диму.

У деяких районах міста зникла електрика.

Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих жертв поки немає.

Тэги: Краматорск, Краматорськ
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