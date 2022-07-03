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08:04 14 Июля 2022 11 Комментарии
Росія вдарила ракетами по Краматорську
Російська авіація завдала ракетного удару по Краматорську вранці 14 липня.
Постраждали промислові зони Краматрську
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
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Він уточнив, що удар припав по промисловій зоні. У місцях прильотів стоять стовпи диму.
У деяких районах міста зникла електрика.
Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих жертв поки немає.
Тэги: Краматорск, Краматорськ
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