Росія вдарила ракетами по Краматорську

Російська авіація завдала ракетного удару по Краматорську вранці 14 липня.

Постраждали промислові зони Краматрську



Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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Він уточнив, що удар припав по промисловій зоні. У місцях прильотів стоять стовпи диму.

У деяких районах міста зникла електрика.

Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих жертв поки немає.

Тэги: Краматорск, Краматорськ