Вночі окупанти двічі били ракетами по Харкову: подробиці
Вночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ’янському районах Харкова – о 23:00 та після 02:00.
Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі.
За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Також, за словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог хаотично обстрілював мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.
Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди автомобілі.
В Ізюмському районі обстрілами росіян пошкоджена критична інфраструктура, горів дах розподільчого пункту електромереж однієї з лікувальних установ.
Протягом доби від російської агресії постраждали та госпіталізовані 2 мирних жителів Чугуївського району.
Як повідомляли Vlasti раніше, під час ранкового обстрілу Миколаєва росіяни влучили у готель у центрі міста та пошкодили будівлю торгово-розважального центру.