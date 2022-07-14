НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
10:05 14 Июля 2022 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Вночі окупанти двічі били ракетами по Харкову: подробиці

Вночі окупанти знову завдали ракетних ударів по Немишлянському та Основ’янському районах Харкова – о 23:00 та після 02:00.

Вночі окупанти двічі били по Харкову

Про це повідомив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Пошкоджені об’єкти транспортної інфраструктури, приватне підприємство, зруйнована 3-поверхова будівля та автомобілі. Рятувальники ліквідували пожежі.

За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Також, за словами Синєгубова, протягом минулої доби ворог хаотично обстрілював мирне населення Харківського, Богодухівського, Чугуївського та Ізюмського районів Харківської області.

Ракета влучила у об’єкти транспортної інфраструктури

Ракета влучила у об’єкти транспортної інфраструктури

Зруйновані приватні будинки, господарчі споруди автомобілі.

В Ізюмському районі обстрілами росіян пошкоджена критична інфраструктура, горів дах розподільчого пункту електромереж однієї з лікувальних установ.

Протягом доби від російської агресії постраждали та госпіталізовані 2 мирних жителів Чугуївського району.

Як повідомляли Vlasti раніше, під час ранкового обстрілу Миколаєва росіяни влучили у готель у центрі міста та пошкодили будівлю торгово-розважального центру.

Loading...

Новости по теме

ТОР
14.07.2022 09:48
Ранковий удар по Миколаєву: куди влучили російські ракети
ТОР
14.07.2022 08:58
На фронті загострення: ворог рветься до Сіверська та шляху на Бахмут
ТОР
14.07.2022 08:04
Росія вдарила ракетами по Краматорську
blog comments powered by Disqus
Вночі окупанти двічі били ракетами по Харкову: подробиці

10:05 Україна

В окупованій Горлівці пролунали вибухи: місто в диму

20:07 Україна

У Туреччині закінчилися чотиристоронні переговори щодо українського зерна: перші підсумки

17:51 Україна

Гауляйтерша Василівки випускає людей із міста лише в обмін на їхню нерухомість

15:37 Україна

У Запоріжжі пролунали вибухи: над містом стовп диму

14:47 Україна

У Росії молодша дочка Путіна очолила Комітет з імпортозаміщення

13:30 Світ

Сьогодні українці можуть спостерігати Супермісяць: що це таке

11:02 Світ

Вночі у Мелітополі та Бердянську лунали автоматні черги: що відбувається

10:11 Україна

Президент Шрі-Ланки втік на Мальдіви: у країні оголосили надзвичайний стан

09:49 Світ

В Донецке пылает и детонирует склад с боеприпасами в Петровском районе

17:23 Україна

Путин собрался в Иран

11:31 Світ