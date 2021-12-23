НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
11:15 14 Июля 2022 Просмотров 793   КомментариевКомментарии

У Вінниці пролунали вибухи: над містом чорний дим. Відео

Вдень у Вінниці пролунало кілька вибухів, після чого над містом злійнялися клуби диму.

Дим над Вінницею

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Також вибухи підтвердили у міськраді Вінниці. Там закликали громадян не залишати укриттів та не поширювати відео та фото наслідків прильотів.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про 3-4 вибухи у Винниці. За його словами, над містом – чорний дим.

Крім того, повідомляється про вибух у районі Гайсін під Вінницею.

Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих поки немає.

Тэги: Винница, Вінниця
Loading...

Новости по теме

ТОР
23.12.2021 11:14
Пожар под Винницей: полиция задержала арендатора гостиницы
ТОР
22.12.2021 12:54
Пожар в гостинице под Винницей: что известно о погибшей и пострадавших
ТОР
22.12.2021 10:11
Люди прыгали из окон: появились подробности пожара под Винницей
blog comments powered by Disqus