У Вінниці пролунали вибухи: над містом чорний дим. Відео

Вдень у Вінниці пролунало кілька вибухів, після чого над містом злійнялися клуби диму.

Дим над Вінницею



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

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Також вибухи підтвердили у міськраді Вінниці. Там закликали громадян не залишати укриттів та не поширювати відео та фото наслідків прильотів.

Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про 3-4 вибухи у Винниці. За його словами, над містом – чорний дим.

Крім того, повідомляється про вибух у районі Гайсін під Вінницею.

Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих поки немає.

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Тэги: Винница, Вінниця