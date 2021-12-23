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11:15 14 Июля 2022 793 Комментарии
У Вінниці пролунали вибухи: над містом чорний дим. Відео
Вдень у Вінниці пролунало кілька вибухів, після чого над містом злійнялися клуби диму.
Дим над Вінницею
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.
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Також вибухи підтвердили у міськраді Вінниці. Там закликали громадян не залишати укриттів та не поширювати відео та фото наслідків прильотів.
Нардеп Олексій Гончаренко повідомив про 3-4 вибухи у Винниці. За його словами, над містом – чорний дим.
Крім того, повідомляється про вибух у районі Гайсін під Вінницею.
Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих поки немає.
Тэги: Винница, Вінниця
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