Ракетний удар по Вінниці: подробиці, відео та фото
Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.
Про це повідомили в Нацполіції.
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Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.
Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка.
На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів.
Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.
За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, одна з ракет у Вінниці впала поряд із новим пологовим будинком.
Російський проапагндист Соловйов опублікував відео наслідків удару по Вініїці та підписав: «Уражена військова частина у Гайсині Вінницької області».