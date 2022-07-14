Ракетний удар по Вінниці: подробиці, відео та фото

Попередньо, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями.

Про це повідомили в Нацполіції.

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Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Наразі відомо про 6-х поранених та 2-х загиблих, серед який маленька дитинка.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів.

Над ліквідацією вогню працюють рятувальники.

За інформацією радника голови МВС Антона Геращенка, одна з ракет у Вінниці впала поряд із новим пологовим будинком.

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Російський проапагндист Соловйов опублікував відео наслідків удару по Вініїці та підписав: «Уражена військова частина у Гайсині Вінницької області».