США та Ізраїль підписали “Єрусалимську декларацію”: про ядерну зброю Ірану та допомогу Україні

Вдень у четвер, 14 липня, президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід підписали так звану «Єрусалимську декларацію», щоб не дати Ірану отримати ядерну зброю.

США та Ізраїль домовилися не допустити створення Іраном ядерної зброї



Про це повідомляє видання Newsru.co.il.

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У документі сказано, що обидві країни не допустять появи ядерної зброї в Ірану та зобов’язуються «використовувати всі елементи національної могутності» для протистояння іранській загрозі.

Крім того, обидві країни підкреслили своє занепокоєння через війну в Україні та підтвердили свою відданість суверенітету та територіальній цілісності України.

Також наголошено на важливості надання Україні гуманітарної допомоги.

Тэги: США, Израиль, Ізраїль