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17:49 14 Июля 2022 Просмотров 432   КомментариевКомментарии

Генштаб ЗСУ прокоментував удар по Вінниці

Армія РФ випустила по Вінниччині 5 ракет з акваторії Чорного моря, дві з яких були збиті українськими силами протиповітряної оборони.

По Вінниччині випустили п'ять ракет

Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ.

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Він назвав обстріл мирного міста черговим доказом геноциду проти українського народу.

«Зафіксовано попадання трьох крилатих ракет типу «Калібр», ще дві крилаті ракети збили сили ППО. Крім того, сьогодні близько першої години ночі, противник здійснив обстріл з реактивних систем залпового вогню Баштанки, що на Миколаївщині та самого місто Миколаїв», – додав він.

Громов повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення армія Кремля випустило по території України 630 крилатих ракет типу «Іскандер» та «Калібр».

Тэги: Винница, Генштаб ВСУ, Вінниця, Генштаб ЗСУ
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