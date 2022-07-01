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18:32 14 Июля 2022 67 Комментарии
В Маріуполі партизани підпалили завод Сателіт. Відео
В окупованому Маріуполі палає пожежа на місцевому заводі “Сателіт”.
В Маріуполі горить завод Сателіт
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
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За його словами, отримано остаточне підтвердження того, що пожежа – справа рук маріупольського спротива.
Партизани кажуть: краще хай палає, аніж росіяни вкрадуть.
“То ж хороша новина. Спротив Маріуполя зростає… На місці мраZоти я б почав озиратися частіше”, – написав Андрющенко.
Тэги: Мариуполь, Маріуполь
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