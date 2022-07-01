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18:32 14 Июля 2022 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

В Маріуполі партизани підпалили завод Сателіт. Відео

В окупованому Маріуполі палає пожежа на місцевому заводі “Сателіт”.

В Маріуполі горить завод Сателіт

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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За його словами, отримано остаточне підтвердження того, що пожежа – справа рук маріупольського спротива.

Партизани кажуть: краще хай палає, аніж росіяни вкрадуть.

“То ж хороша новина. Спротив Маріуполя зростає… На місці мраZоти я б почав озиратися частіше”, – написав Андрющенко.

Тэги: Мариуполь, Маріуполь
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