Спекотна ніч: ЗСУ завдали потужних ударів по кількох російських об’єктах

Українські військові вдарили по російським військовим об’єктам у Миколаївській, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях.

Нічний вид на склади окупантів у Кадіївці



Про це повідомляли місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

Крім того, частину ударів підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

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За його даними, список українських ударів виглядає так:

1. Нова Каховка. Мінус база.

2. Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК.

3. Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК.

4. Раденськ, Херсонщина. Мінус БК.

5. Нова Маячка.

6. Чорнобаївка (район).

Також він підтвердив удар по розташуванню росіян у Мелітопольському районі, приблизно за 15 км від міста.

Відомо, що ЗСУ завдали точкового удару по штабу військ РФ у Снігурівці Миколаївської області. За словами очевидців, яскрава заграва прильоту була видна за 60 кілометрів від місця вибуху.

У Новій Маячці потрапили до санаторію у самому центрі селища, там розташовувалися російські окупанти.

Крім того, дуже неспокійно було у Кадіївці (Стаханів) Луганської області. Там знову потужно та голосно детонував боєкомплект на складах.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович о 0:24 також підтвердив завдання кількох ударів.

«Пішла робота. Є перші три великі накриття. Саме за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Багато більше», – написав він.