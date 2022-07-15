НовостиВидеоФото
Все новостиСвіт Україна
Главная » Україна » Інциденти
06:55 15 Июля 2022 Просмотров 302   КомментариевКомментарии

Спекотна ніч: ЗСУ завдали потужних ударів по кількох російських об’єктах

Українські військові вдарили по російським військовим об’єктам у Миколаївській, Херсонській, Луганській та Запорізькій областях.

Нічний вид на склади окупантів у Кадіївці

Про це повідомляли місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

Крім того, частину ударів підтвердив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За його даними, список українських ударів виглядає так:

1. Нова Каховка. Мінус база.

2. Снігурівський район, Миколаївщина. Мінус БК.

3. Баштанський район, Миколаївщина. Мінус БК.

4. Раденськ, Херсонщина. Мінус БК.

5. Нова Маячка.

6. Чорнобаївка (район).

Також він підтвердив удар по розташуванню росіян у Мелітопольському районі, приблизно за 15 км від міста.

Відомо, що ЗСУ завдали точкового удару по штабу військ РФ у Снігурівці Миколаївської області. За словами очевидців, яскрава заграва прильоту була видна за 60 кілометрів від місця вибуху.

У Новій Маячці потрапили до санаторію у самому центрі селища, там розташовувалися російські окупанти.

Палаючий санаторій з окупантами у Новій Маячці

Палаючий санаторій з окупантами у Новій Маячці

Крім того, дуже неспокійно було у Кадіївці (Стаханів) Луганської області. Там знову потужно та голосно детонував боєкомплект на складах.

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович о 0:24 також підтвердив завдання кількох ударів.

«Пішла робота. Є перші три великі накриття. Саме за Харків, Вінницю, Миколаїв. Але буде більше. Багато більше», – написав він.

Loading...

Новости по теме

ТОР
15.07.2022 06:02
Вбита в Вінниці дівчинка Ліза знімалася в різдвяному ролику Зеленської
ТОР
14.07.2022 20:10
Прем’єр Італії Маріо Драгі йде у відставку
ТОР
14.07.2022 19:49
Росія заговорила про мирні переговори з Україною: озвучено умови
blog comments powered by Disqus
У центрі Сєвєродонецька вибухнув автомобіль з окупантами

11:39  Україна

Нардепа-колаборанта Ковальова з Херсонщини оголосили у розшук

10:51  Україна

У Мелітополі окупанти вкопують військову техніку у густонаселеному районі

10:34  Україна

Окупанти вночі пішли в лобові атаки за кількома напрямками

08:59  Україна

У Білорусі констатували дефолт

08:29  Світ

У Миколаєві пролунали вибухи: над містом піднімається дим

08:08  Україна

Українська авіація завдала ударів по скупченню окупантів та їхньої техніки

07:13  Україна

Спекотна ніч: ЗСУ завдали потужних ударів по кількох російських об’єктах

06:55  Україна

Вбита в Вінниці дівчинка Ліза знімалася в різдвяному ролику Зеленської

06:02  Україна

Прем’єр Італії Маріо Драгі йде у відставку

20:10  Світ

Росія заговорила про мирні переговори з Україною: озвучено умови

19:49  Україна

Росіяни хочуть запустити напівзруйнований “Азот” у Северодонецьку: шукають працівників

19:32  Україна

В Маріуполі партизани підпалили завод Сателіт. Відео

18:32  Україна

Генштаб ЗСУ прокоментував удар по Вінниці

17:49  Україна

США та Ізраїль підписали “Єрусалимську декларацію”: про ядерну зброю Ірану та допомогу Україні

17:26  Світ

Байден переконає Ізраїль розширити військову допомогу Україні

16:47  Світ

Російські військові масово відмовляються евакуювати поранених товаришів з поля бою

15:46  Світ