Українська авіація завдала ударів по скупченню окупантів та їхньої техніки

Нашою авіацією – парами гелікоптерів та парами літаків – нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів.

Українська авіація знищує окупантів та їхню техніку



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Удари припали в районі в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця «Гвоздика», 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.

Решта результатів дорозвідуються.

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