Главная » Україна » Суспільство
07:13 15 Июля 2022 126 Комментарии
Українська авіація завдала ударів по скупченню окупантів та їхньої техніки
Нашою авіацією – парами гелікоптерів та парами літаків – нанесено чотири удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки окупантів.
Українська авіація знищує окупантів та їхню техніку
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
Удари припали в районі в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.
Наразі підтверджено втрати противника в обсязі 18 рашистів, самохідна гаубиця «Гвоздика», 6 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.
Решта результатів дорозвідуються.
Тэги: всу, зсу
Loading...
Новости по теме
ТОРОкупанти наступають на всіх напрямках на Донбасі: ЗСУ тримають атаки
14.07.2022 07:11