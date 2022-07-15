Нардепа-колаборанта Ковальова з Херсонщини оголосили у розшук

Народному депутату-колаборанту Олексію Ковальову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Депутата оголосили в розшук.

Ковальова оголошено у розшук



Про це інформує Державне бюро розслідувань.

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Ще 6 липня Генпрокуратура повідомила йому про підозру в державній зраді. За даними розслідування, Ковальов після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

А на початку липня він обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора — «уряді Херсонської області».

Раніше Верховна Рада виключила депутата-колаборанта Ковальова (позафракційний) зі складу Комітету з питань фінансів, податків та митної політики.

Також відомо, що Ковальов організував вивіз солі та зерна з Херсона до Росії.