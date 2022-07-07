СБУ затримала коригувальників нещодавніх обстрілів по Миколаївщині

Служба безпеки України викрила російських агентів, чия інформація про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об’єктів була використана окупантами для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

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Правоохоронці встановили, що зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

У ході обшуку, проведеного за місцями проживання зловмисників, виявлено та вилучено комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримано та повідомлено про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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