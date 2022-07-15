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12:31 15 Июля 2022 Просмотров 73   КомментариевКомментарии

Міноборони РФ нарешті прокоментувало удар по Вінниці

Міноборони РФ нарешті видало коментар про вчорашній удар ракетами по центру Вінниці.

Пам'ятник з літаком у Вінниці навіяв російським військовим нове пояснення удару по Вінниці

«Базу націоналістів» замінили на «командування українськими ВПС» – аби масштабніше звучало.

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«13 липня ракетами Калібр було завдано удару по гарнізонному будинку офіцерів у Вінниці, де в цей момент проходила нарада командування українських ВПС з представниками іноземних постачальників озброєнь.

На нараді обговорювали передачу українським військовим чергової партії літаків, засобів ураження та організацію ремонту українського авіаційного парку. Внаслідок удару учасників наради знищено», – сказано в заяві.

А знаєте, чому ВПС? Бо там пам’ятник з літаком.

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