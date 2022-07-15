Примусь дурня богу молитися: Резніков – про роздачу повісток на вулицях

Роздача повісток до військкоматів на вулицях, біля торгових центрів або за перевищення швидкості – це ексцес виконавця, який можна порівняти з прислів’ям про дурня, якого примусили богу молитись.

Резніков розповів про повістки до військкоматів



Так прокоментував міністр обороні Олексій Резніков у інтервю BBC запитання про роздачу повісток працівниками військкоматів чи не біля під’їздів.

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“В праві є таке поняття як ексцес виконавця. Це як у прислів’ї про дурня, якого примусили богу молитись. У кожного центру комплектації є свій план”, – сказав він.

Також міністр зазначив, що іноді повістки дають як покарання за щось – наприклад, порушення швидкісного режиму.

“Я точно проти цього. Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну – це точно не має бути покаранням”, – сказав Резников.

Втім від зазначив, що доукомплектування відбувається у будь-якому разі.

“Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили. Тому, звісно, певний набір є”, – пояснив чиновник.

Він уточнив, що військове відомство шукає і обирає тих, хто бажає і хто входить в поняття резерву. Тому, за його словами, повістки все одно по конкретних спеціальностях вручаються.

“Але що таке повістка? Повістка не означає, що тебе забрали в армію. Це означає: прийди, будь ласка, в центр комплектації. Не стоїш на обліку? Перевірмо. Може, ти якраз потрібен зараз – тоді тебе мають право призвати під час воєнного стану. Або скажуть: «Йди, ти в резерві», – пояснив Резников.

Також він нагадав, що є обов’язок, згідно із законом, ставати на облік у разі переїзду на інше місце проживання.

“Якщо ти поїхав з Києва до Одеси, ти маєш там прийти і стати на облік. Деякі не робили цього. Хтось не знав, а хтось спеціально цього не зробив, щоб його не могли знайти. Тому йде людина – «Добрий день! От вам повістка. Прийдіть – і далі перевіримо», – сказав міністр.

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