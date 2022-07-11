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18:04 15 Июля 2022 17 Комментарии
На Одещині чоловік у свій день народження підірвався на міні
Но одному з пляжів в Одеській області чоловік проігнорував заборону на купання і підірвався на міні.
Чоловік проігнорував заборону на купання
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
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Ігноруючи заборону на купання, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши у воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої.
Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови.
Тэги: Одесса, одеса
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