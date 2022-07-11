На Одещині чоловік у свій день народження підірвався на міні

Но одному з пляжів в Одеській області чоловік проігнорував заборону на купання і підірвався на міні.

Чоловік проігнорував заборону на купання



Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

Ігноруючи заборону на купання, місцевий житель вирішив поплавати в морі. Зайшовши у воду, чоловік підірвався на невідомому пристрої.

Внаслідок вибуху сталася травматична ампутація голови.

Тэги: Одесса, одеса