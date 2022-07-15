З Запорізької та Херсонської областей окупанти видворятимуть «екстремістів»: кому це загрожує

Гауляйтери Херсонської та Запорізької областей підписали «укази», які передбачають примусове видворення з регіонів за «екстремістську діяльність».

Балицький пригрозив видворяти "екстремістів"



Про це повідомило російська агенція Інтерфакс. Укази підписали “голови” Херсонської області Володимир Сальдо та Запорізької Євген Балицький.

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«До осіб, які вчиняють дії, зазначені у пункті 1 цього указу, як міру покарання може бути застосоване примусове видворення за межі території Херсонської області. Рішення про примусове видворення ухвалюється військовим комендантом та виконується протягом 24 годин», – сказано в документі, що оприлюднив Сальдо.

Також забороняються будь-які прояви «екстремістської діяльності». Такими вважаються перешкоджання роботі «адміністрації», соціальних структур та підприємств; дискредитація окупаційних «органів влади» та збройних сил РФ, поширення «завідомо неправдивої» інформації про них.

Крім того, відповідальність передбачена за «виправдання тероризму, використання нацистської атрибутики та екстремістських організацій», порушення соціальної, расової, національної чи релігійної ворожнечі, проведення не погоджених з окупаційною адміністрацією публічних заходів, виготовлення «екстремістських» матеріалів та їх фінансування, а також створення «загрози суспільній безпеці» в інших формах.

Тэги: Запорожье, херсон, Запоріжжя