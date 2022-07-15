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06:36 16 Июля 2022 7 Комментарии
Росія вдарила ракетами по Одесі на світанку: місто у чорному диму
На світанку 16 липня російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі.
Місто в чорному диму
Як повідомляють місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах, пролунало кілька вибухів, потім почалася пожежа.
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Нині над містом стоїть густий чорний дим. Люди щільно закривають вікна, оскільки сильно пахне гаром.
Повідомляють, що продовжується сильна пожежа на місці прильоту.
Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук підтвердив вибухи та уточнив, що на місці пожежі працюють рятувальники.
За інформацією Оперативного командування «Південь», ракета влучила в цивільний об’єкт.
Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих жертв поки немає.
Тэги: Одесса, одеса
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