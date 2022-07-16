Пауза закінчилася: російські війська переходять до масштабного наступу на Донбасі

Російські війська провели серію обмежених наземних атак на північний захід від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, вздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька.

На російських військових тиснут заради поновлення наступу



Про це розповіли в Інституті вивчення війни (ISW).

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Ці атаки можуть свідчити, що російські війська намагаються відновити наступальні операції на Донбасі. Атаки все ще мають дрібномасштабний характер і переважно не закінчуються успіхом.

Якщо оперативна пауза справді закінчиться, росіяни, швидше за все, продовжать і розширять такі атаки у найближчі 72 години.

Однак, на думку аналітиків, росіяни могли б чергувати короткі паузи з посиленням атак протягом кількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.

На їхню думку, 10-денної оперативної паузи недостатньо для повного відновлення сил задля проведення великомасштабних наступальних операцій.

Однак російські військові, схоже, відчувають постійний тиск, щоб відновити та продовжити наступ.