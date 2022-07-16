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10:15 16 Июля 2022 7 Комментарии
Шойгу проінспектував російські війська перед початком масштабного наступу в Україні
Міністр оборони РФ Шойгу проінспектував російські угруповання військ, що воюють в Україні.
Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу міністерства.
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Він відвідав командні пункти угруповань «Південь» та «Центр».
Чи приїжджав Шойгу на територію України – не повідомляється.
Під час поїздки міністр «дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках».
Як писали Vlasti, російські війська після оперативної паузи намагаються відновити наступальні операції на Донбасі.
Тэги: Единая Россия, Сергей Шойгу, Росія, Сергій Шойгу
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