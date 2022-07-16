Шойгу проінспектував російські війська перед початком масштабного наступу в Україні

Міністр оборони РФ Шойгу проінспектував російські угруповання військ, що воюють в Україні.

Про це повідомляє ТАСС із посиланням на прес-службу міністерства.

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Він відвідав командні пункти угруповань «Південь» та «Центр».

Чи приїжджав Шойгу на територію України – не повідомляється.

Під час поїздки міністр «дав необхідні вказівки щодо подальшого нарощування дій угруповань на всіх операційних напрямках».

Як писали Vlasti, російські війська після оперативної паузи намагаються відновити наступальні операції на Донбасі.

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