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17:39 16 Июля 2022 Просмотров 210   КомментариевКомментарии

Китай в обхід санкцій постачає Росії компоненти для виробництва зброї – WSJ

Китай допомагає Росії обходити санкції Заходу, збільшуючи експорт матеріалів та компонентів для виробництва високоточної зброї.

Китай допомагає РФ обходити санкції

Про це повідомило The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

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З початку року китайські компанії значно збільшили постачання високотехнологічних електронних компонентів до Росії, а саме мікросхем та друкованих плат.

За даними видання, експорт мікросхем у РФ збільшився більш ніж двічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року і становив близько 50 млн доларів. Експорт друкованих плат сягнув двозначного відсоткового зростання.

Повідомляється, що Китай став постачати до Росії в 400 разів більше оксиду алюмінію, який використовується для отримання металевого алюмінію — основного матеріалу у виробництві ракет, авіації та деякої зброї.

Нагадаємо, у травні в Міністерстві оборони США констатували, що запроваджені проти Росії санкції починають завдавати відчутної шкоди військово-промисловому комплексу РФ.

Про це свідчить нездатність країни-агресора оперативно поповнювати запаси високоточної зброї, зокрема ракет.

За даними британської розвідки, російська армія змушена заощаджувати сучасні ракети та використовувати ракети радянського виробництва для обстрілів України.

В свою чергу Росія намагається замістити канали постачання високотехнологічних компонентів для зброї, але й тут стикається з труднощами.

Тэги: Россия, Китай, Росія
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