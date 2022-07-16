Китай в обхід санкцій постачає Росії компоненти для виробництва зброї – WSJ
Китай допомагає Росії обходити санкції Заходу, збільшуючи експорт матеріалів та компонентів для виробництва високоточної зброї.
Про це повідомило The Wall Street Journal із посиланням на джерела.
Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше
З початку року китайські компанії значно збільшили постачання високотехнологічних електронних компонентів до Росії, а саме мікросхем та друкованих плат.
За даними видання, експорт мікросхем у РФ збільшився більш ніж двічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року і становив близько 50 млн доларів. Експорт друкованих плат сягнув двозначного відсоткового зростання.
Повідомляється, що Китай став постачати до Росії в 400 разів більше оксиду алюмінію, який використовується для отримання металевого алюмінію — основного матеріалу у виробництві ракет, авіації та деякої зброї.
Нагадаємо, у травні в Міністерстві оборони США констатували, що запроваджені проти Росії санкції починають завдавати відчутної шкоди військово-промисловому комплексу РФ.
Про це свідчить нездатність країни-агресора оперативно поповнювати запаси високоточної зброї, зокрема ракет.
За даними британської розвідки, російська армія змушена заощаджувати сучасні ракети та використовувати ракети радянського виробництва для обстрілів України.
В свою чергу Росія намагається замістити канали постачання високотехнологічних компонентів для зброї, але й тут стикається з труднощами.