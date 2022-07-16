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07:06 17 Июля 2022 87 Комментарии
ЗСУ знищили вночі склад та штаб окупантів на херсонському курорті
Вночі у курортному селищі Лазурне на Херсонщині українські ракети накрили склад та штаб окупантів.
Курортний відпочинок окупантів у Лазурному виявився надто гарячим
Як повідомили місцеві Telegram-канали, вибухи почали лунати близько 01:00.
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За попередньою інформацією, російське ППО намагалося збити українську ракету, але не змогло.
Склади детонували досить довго, в окрузі було дуже димно і сильно пахло гаром.
Також місцеві жителі уточнили, що росіяни та ДНРівці влаштували собі штаб на території санаторію «Чайка», куди й прилетіло.
Кажуть, там було близько двохсот людей.
Тэги: херсон
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