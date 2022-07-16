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Главная » Україна » Інциденти
07:06 17 Июля 2022 Просмотров 87   КомментариевКомментарии

ЗСУ знищили вночі склад та штаб окупантів на херсонському курорті

Вночі у курортному селищі Лазурне на Херсонщині українські ракети накрили склад та штаб окупантів.

Курортний відпочинок окупантів у Лазурному виявився надто гарячим

Як повідомили місцеві Telegram-канали, вибухи почали лунати близько 01:00.

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За попередньою інформацією, російське ППО намагалося збити українську ракету, але не змогло.

Склади детонували досить довго, в окрузі було дуже димно і сильно пахло гаром.

Також місцеві жителі уточнили, що росіяни та ДНРівці влаштували собі штаб на території санаторію «Чайка», куди й прилетіло.

Кажуть, там було близько двохсот людей.

Тэги: херсон
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