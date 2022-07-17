Після ударів ЗСУ по складах та штабах на Херсонщині окупанти змінюють місця дислокації
Після успішних ударів українських військових по складах, штабах та базах окупантів на Херсонщині російські військові змушені міняти місця свого розташування.
Про це повідомив заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.
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За його словами, частину захоплених раніше приміщень, у тому числі навчальних закладів, окупанти «добровільно» лишають, переїжджаючи у безпечніші, на їхню думку, місця.
Основний критерій безпеки для них – це якомога більша кількість цивільних осіб, які мешкають поруч.
Також Соболевський зазначив, що ті приміщення, з яких з’їжджають росіяни, залишаються у повністю непридатному стані.
“Що не можна пограбувати, ламається та опоганюється нечистотами. Мені складно зрозуміти, що це – злість на те, що хтось може жити набагато краще, ніж вони, або ж реакція на те, що Херсонщина відмовилася підкоритися та активно відкидає спроби насадження “руского міра” – написав Соболевський.