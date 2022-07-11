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Главная » Україна » Інциденти
12:26 17 Июля 2022 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Чугуєві на Харківщині прогримів вибух: здіймається потужний стовп диму

У Чугуєві Харківської області пролунав потужний вибух, над одним із районів міста видно великий стовп чорного диму.

Дим над містом

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Інцидент стався близько 11.30.

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Кажуть, що на місці прильоту сильна пожежа.

Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих наразі немає.

Тэги: Харьков, Харков
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