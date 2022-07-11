11.07.2022 11:53
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12:26 17 Июля 2022 15 Комментарии
В Чугуєві на Харківщині прогримів вибух: здіймається потужний стовп диму
У Чугуєві Харківської області пролунав потужний вибух, над одним із районів міста видно великий стовп чорного диму.
Дим над містом
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали. Інцидент стався близько 11.30.
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Кажуть, що на місці прильоту сильна пожежа.
Офіційної інформації щодо руйнувань та можливих постраждалих наразі немає.
Тэги: Харьков, Харков
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