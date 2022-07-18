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06:22 18 Июля 2022 245 Комментарии
Під Новою Каховкою ЗСУ накрили два склади окупантів за ніч: детонація триває
У Херсонській області спочатку на околицях Чулаківки, а потім Райського пролунали сильні вибухи, а потім почалася пожежа з детонацією боєкомплекту.
Палає черговий склад окупантів
Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.
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Перші вибухи в районі Чулаківки пролунали десь опівночі, а ближче до 05:00 по-сусідству – біля Райського – злетів на повітря ще один склад.
Його детонація триває.
Раніше очевидці повідомляли про два потужні залпи з боку Миколаївської області та активність авіації.
Тэги: херсон
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