Під Новою Каховкою ЗСУ накрили два склади окупантів за ніч: детонація триває

У Херсонській області спочатку на околицях Чулаківки, а потім Райського пролунали сильні вибухи, а потім почалася пожежа з детонацією боєкомплекту.

Палає черговий склад окупантів



Про це повідомили місцеві Telegram-канали та жителі у соцмережах.

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Перші вибухи в районі Чулаківки пролунали десь опівночі, а ближче до 05:00 по-сусідству – біля Райського – злетів на повітря ще один склад.

Його детонація триває.

Раніше очевидці повідомляли про два потужні залпи з боку Миколаївської області та активність авіації.

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Тэги: херсон