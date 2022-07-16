Вночі над Алчевськом російська ППО збила свій військовий літак. Відео

Вночі у небі над окупованим Алчевським Луганської області росіяни збили свій військовий літак.

Збитий російський літак над Алчевськом



Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

За попередньою інформацією, ЗСУ успішно атакували двома ракетами Himars російський військовий об’єкт у районі Алчевська.

Окупанти задіяли систему ППО та підняли в небо авіацію. Про це повідомили близько опівночі російські ЗМІ.

Однак за кілька хвилин мешканцям сусідніх населених пунктів вдалося зафіксувати над містом дивну палаючу ціль, яка почала падати з великої висоти у бік землі.

Спочатку вдавалося, що може йтися про українську ракету, втім, судячи з того, що об’єкт знижувався вкрай повільно, було висунуто припущення про збитий літак.

Вочевидь, російське ППО помилково прийняло його за чергову ракету ЗСУ і збило.

Також, за словами очевидців, збита ціль впала дуже голосно, з вибухом та яскравою загравою.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео

Тэги: Луганск, алчевск, Луганськ, Алчевськ