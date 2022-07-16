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10:50 18 Июля 2022 Просмотров 454   КомментариевКомментарии

Вночі над Алчевськом російська ППО збила свій військовий літак. Відео

Вночі у небі над окупованим Алчевським Луганської області росіяни збили свій військовий літак.

Збитий російський літак над Алчевськом

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

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За попередньою інформацією, ЗСУ успішно атакували двома ракетами Himars російський військовий об’єкт у районі Алчевська.

Окупанти задіяли систему ППО та підняли в небо авіацію. Про це повідомили близько опівночі російські ЗМІ.

Однак за кілька хвилин мешканцям сусідніх населених пунктів вдалося зафіксувати над містом дивну палаючу ціль, яка почала падати з великої висоти у бік землі.

Спочатку вдавалося, що може йтися про українську ракету, втім, судячи з того, що об’єкт знижувався вкрай повільно, було висунуто припущення про збитий літак.

Вочевидь, російське ППО помилково прийняло його за чергову ракету ЗСУ і збило.

Також, за словами очевидців, збита ціль впала дуже голосно, з вибухом та яскравою загравою.

Тэги: Луганск, алчевск, Луганськ, Алчевськ
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