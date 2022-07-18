У Мелітополі окупанти зомбують людей перед псевдореферендумом

В окупованому Мелітополі пропаганда готує місцевих жителів до псеводреферендуму.

Мелітополь заполонили пропагандистські білборди



Російські пропагандисти, які оголосили проведення на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей проведення “референдуму”, продовжили активну обробку потенційного “електорату”.

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Так, у Мелітополі на всіх вулицях з’явилося безліч білбордів з написами про “єдиний народ” та нібито свободу вибору майбутнього захоплених територій.

На багатьох рекламних носіях розмістили цитату президента РФ Володимира Путіна з Петербурзького міжнародного економічного форуму.

“Тільки від людей, які там живуть, залежатиме їхнє майбутнє. І ми будемо з повагою ставитись до будь-якого їх вибору”, – написано на білбордах.

До цього там красувалися агітки про Таврійську губернію та “єдиний історичний шлях” Росії та земель півдня України.

Крім того, серед населення масово поширюють друковану агітпродукцію. Зокрема, спецвипуск газети “Комсомольская правда” для мешканців Запорізької області. В цій агітці йдеться про гарне життя після “освобождєнія”, зниження вдвічі комунальних тарифів (які насправді зросли під час окупації) та звинувачується у війні “захід”.

Люди сприймають такі псевдогазети з розумінням та складують як макулатуру або матеріал для розтопки печей.

Більшість розуміє, що оголошений “референдум” не має жодного стосунку до свободи вибору і реальної думки жителів окупованих територій.