Російські десантники відмовилися воювати в Україні: командування сховало їх у гаражі

Десятеро солдатів 11-ї окремої десантно-штурмової бригади армії РФ, які відмовилися воювати, командування замкнуло в гаражі.

Російським військовим не дають повернутися додому живими



Про це повідомило російське видання “Настоящее время” з посиланням на товариша по службі десантників єфрейтора Іллю Камінського.

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«Їх тримають під замком у гаражі, замикають там зовні. Годують раз на день якоюсь баландою, завтра відправлять до СІЗО», – сказав він.

Раніше військовослужбовці 11-ї ДШБ із міста Улан-Уде розказали виданню, що не можуть звільнитися зі служби. Командування чинить на них тиск та погрожує відправити до СІЗО за відмову виконувати накази.

78 людей із бригади були налаштовані звільнитися та залишити територію України, але після тиску командування близько 50 із них передумали звільнятися.

Солдат, які не хочуть воювати, розділяють на групи, одну з яких уже відвезли у невідомому напрямку.

З початку війни бригада втратила близько половини свого складу, виключаючи вбитих, поранених і тих, хто відмовився від несення служби.