Італія домовилася з Алжиром щодо заміни російського газу

Алжир надасть Італії додаткові чотири мільярди кубометрів газу цього року, на додаток до 21 млрд кубометрів, запланованих раніше.

Алжир збільшить постачання газу до Італії



Про це повідомило Reuters.

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Державний виробник нафти Sonatrach планує наступного тижня почати нарощувати постачання італійським клієнтам, включаючи Eni.

Посилення світових енергетичних ринків підвищило попит на алжирський газ, допомагаючи північноафриканському члену ОПЕК перевернути сторінку багаторічного зниження державних доходів.

Sonatrach вже є ключовим постачальником газу для таких країн, як Італія, Іспанія та Португалія. Вона заявила, що переглядає свої ціни на газ з усіма клієнтами, щоб скористатися перевагами сприятливого ринку.

До компанії також звернулися країни Східної Європи у пошуках нових джерел газу.

За офіційними даними, загальний обсяг експорту газу з Алжиру минулого року становив 54 мільярди кубометрів.

Тэги: Италия, алжир, Італія