В Росії під Санкт-Петербургом впав вертоліт Росгвардії

В Росії у Ленінградській області впав вертоліт Мі-8 авіаційної ескадрильї Росгвардії.

Вертоліт впав біля котеджного селища



Про це повідомило ЛенТВ24.

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Інцидент стався поблизу котеджного селища «Гірки-Ленд» під Гатчиною близько 12:00.

Момент аварії вертольота потрапив на відео. На кадрах видно, як він робить кілька обертів навколо своєї осі, а потім зачіпає гвинтом землю та падає на бік.

На борту перебували троє людей. За попередніми даними, жертв немає — усі залишилися живими.

Імовірно, екіпаж виконував навчально-тренувальний політ.

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