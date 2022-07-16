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14:09 18 Июля 2022 Просмотров 537   КомментариевКомментарии

В Росії під Санкт-Петербургом впав вертоліт Росгвардії

В Росії у Ленінградській області впав вертоліт Мі-8 авіаційної ескадрильї Росгвардії.

Вертоліт впав біля котеджного селища

Про це повідомило ЛенТВ24.

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Інцидент стався поблизу котеджного селища «Гірки-Ленд» під Гатчиною близько 12:00.

Момент аварії вертольота потрапив на відео. На кадрах видно, як він робить кілька обертів навколо своєї осі, а потім зачіпає гвинтом землю та падає на бік.

На борту перебували троє людей. За попередніми даними, жертв немає — усі залишилися живими.

Імовірно, екіпаж виконував навчально-тренувальний політ.

Начебто після приземлення всі вижили

Начебто після приземлення всі вижили

Тэги: Россия, Росія
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