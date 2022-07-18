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Главная » Світ » Суспільство
17:56 18 Июля 2022 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

Активісти Бурятії попросили Байдена допомогти вийти зі складу Росії

Ліга вільних націй, що об’єднала представників «поневолених Москвою народів», звернулася до президента США Джо Байдена з проханням підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення.

Ліга вільних націй звернулася до Байдена

Про це повідомляє Idel.Реалії.

Відкритий лист голові Білого дому активісти з Бурятії, Мордовії та Татарстану приурочили до щорічного Тижня поневолених народів, що проходить у США з 1959 року.

«Мені як бурятці боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей – захоплення нових територій та розширення кордонів імперії. Війна – це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Гинути як гарматне м’ясо на черговій загарбницькій війні. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу», – заявила представниця Бурятії Раджана Дугар-ДеПонте.

Вона вважає, що народи Росії стали фактично заручниками московського режиму, які не мали вибору, крім війни чи в’язниці.

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