Активісти Бурятії попросили Байдена допомогти вийти зі складу Росії

Ліга вільних націй, що об’єднала представників «поневолених Москвою народів», звернулася до президента США Джо Байдена з проханням підтримати їхні народи у реалізації права на самовизначення.

Ліга вільних націй звернулася до Байдена



Про це повідомляє Idel.Реалії.

Відкритий лист голові Білого дому активісти з Бурятії, Мордовії та Татарстану приурочили до щорічного Тижня поневолених народів, що проходить у США з 1959 року.

«Мені як бурятці боляче усвідомлювати, що Кремль використовує бурятських хлопців для досягнення своїх злочинних цілей – захоплення нових територій та розширення кордонів імперії. Війна – це все, що Москва здатна запропонувати хлопцям із бурятських сіл. Гинути як гарматне м’ясо на черговій загарбницькій війні. Я не бажаю такого майбутнього для Бурятії та свого народу», – заявила представниця Бурятії Раджана Дугар-ДеПонте.

Вона вважає, що народи Росії стали фактично заручниками московського режиму, які не мали вибору, крім війни чи в’язниці.