Окупанти двiчi за ніч обстріляли Нікополь з “Градів”

Серед ночі росіяни вкрили 40 реактивними снарядами РСЗВ «Град» приватний сектор Нікополя.

"Гради" двічі за ніч били по Нікополю



Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Зокрема ракети влучили і в склад пально-мастильних матеріалів приватного підприємства.

А за дві години такий само масований обстріл 40 реактивними снарядами «Градів» накрив порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку.

Одна цивільна особа отримала поранення.

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Тэги: никополь, Нікополь