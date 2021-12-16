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07:12 19 Июля 2022 157 Комментарии
Окупанти двiчi за ніч обстріляли Нікополь з “Градів”
Серед ночі росіяни вкрили 40 реактивними снарядами РСЗВ «Град» приватний сектор Нікополя.
"Гради" двічі за ніч били по Нікополю
Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.
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Зокрема ракети влучили і в склад пально-мастильних матеріалів приватного підприємства.
А за дві години такий само масований обстріл 40 реактивними снарядами «Градів» накрив порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку.
Одна цивільна особа отримала поранення.
Тэги: никополь, Нікополь
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