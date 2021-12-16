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Главная » Україна » Інциденти
07:12 19 Июля 2022 Просмотров 157   КомментариевКомментарии

Окупанти двiчi за ніч обстріляли Нікополь з “Градів”

Серед ночі росіяни вкрили 40 реактивними снарядами РСЗВ «Град» приватний сектор Нікополя.

"Гради" двічі за ніч били по Нікополю

Про це повідомили в Оперативному командуванні “Південь”.

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Зокрема ракети влучили і в склад пально-мастильних матеріалів приватного підприємства.

А за дві години такий само масований обстріл 40 реактивними снарядами «Градів» накрив порт, станцію переливання крові та місцеву поліклініку.

Одна цивільна особа отримала поранення.

Тэги: никополь, Нікополь
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