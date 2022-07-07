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10:20 19 Июля 2022 Просмотров 203   КомментариевКомментарии

Уряд Бориса Джонсона витримав вотум недовіри

Палата громад Британії провалила голосування вотуму недовіри уряду на чолі із прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, яке відбулося увечері 18 липня.

Борис Джонсон захистив своє перебування при владі

Про це повідомило The Guardian.

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349 депутатів підтримали уряд. 238 проголосували проти.

Декілька днів назад Британський уряд ініціював голосування щодо вотуму довіри до самого себе.

Про нього заявила прессекретар прем’єр-міністра Бориса Джонсона у середу 13 липня.

Речниця оголосила про це після того, як уряд заблокував спробу опозиційних лейбористів провести голосування щодо вотуму довіри до Бориса Джонсона.

У палаті громад більшість зараз мають консерватори (358 із 650). Результат голосування був очікуваним, адже якби консерватори віддали голоси за вотум недовіри уряду, ймовірно, довелося б призначити дострокові вибори.

Тэги: Великобритания, борис джонсон, Великобританія
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