Уряд Бориса Джонсона витримав вотум недовіри

Палата громад Британії провалила голосування вотуму недовіри уряду на чолі із прем’єр-міністром Борисом Джонсоном, яке відбулося увечері 18 липня.

Борис Джонсон захистив своє перебування при владі



Про це повідомило The Guardian.

Читайте Vlasti в Telegram: повідомляємо лише найцікавіше

349 депутатів підтримали уряд. 238 проголосували проти.

Декілька днів назад Британський уряд ініціював голосування щодо вотуму довіри до самого себе.

Про нього заявила прессекретар прем’єр-міністра Бориса Джонсона у середу 13 липня.

Речниця оголосила про це після того, як уряд заблокував спробу опозиційних лейбористів провести голосування щодо вотуму довіри до Бориса Джонсона.

У палаті громад більшість зараз мають консерватори (358 із 650). Результат голосування був очікуваним, адже якби консерватори віддали голоси за вотум недовіри уряду, ймовірно, довелося б призначити дострокові вибори.

Тэги: Великобритания, борис джонсон, Великобританія