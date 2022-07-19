Два села на Луганщині все ще не захоплені: росіяни кинули туди всі резерви

У двох населених пунктах Луганської області ЗСУ тримають оборону попри те, що росіяни кидають в бій усі резерви.

На Луганщині тривають запеклі бої



Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, на околицях Луганщини тривають запеклі бої.

Також Гайдав додав, що гуманітарна ситуація в регіоні важка – немає такого населеного пункту, який би за майже п’ять місяців не зазнав важких обстрілів. Майже вся критична інфраструктура там знищена.