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13:24 19 Июля 2022 57 Комментарии
Два села на Луганщині все ще не захоплені: росіяни кинули туди всі резерви
У двох населених пунктах Луганської області ЗСУ тримають оборону попри те, що росіяни кидають в бій усі резерви.
На Луганщині тривають запеклі бої
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
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За його словами, на околицях Луганщини тривають запеклі бої.
Також Гайдав додав, що гуманітарна ситуація в регіоні важка – немає такого населеного пункту, який би за майже п’ять місяців не зазнав важких обстрілів. Майже вся критична інфраструктура там знищена.
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