19.07.2022 13:24
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13:33 19 Июля 2022 49 Комментарии
Росія вдарила по центру Краматорська
Росіяни вдарили по центральній частині Краматорська у Донецькій області.
В результаті удару є жертви
Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.
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За його словами, є жертви, але кількість поки невідома.
На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.
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