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13:33 19 Июля 2022 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Росія вдарила по центру Краматорська

Росіяни вдарили по центральній частині Краматорська у Донецькій області.

В результаті удару є жертви

Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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За його словами, є жертви, але кількість поки невідома.

На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.

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