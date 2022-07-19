Росія вдарила по центру Краматорська

Росіяни вдарили по центральній частині Краматорська у Донецькій області.

В результаті удару є жертви



Про це повідомив мер міста Олександр Гончаренко.

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За його словами, є жертви, але кількість поки невідома.

На місці працюють спеціалісти вибухотехнічних служб, рятувальники.