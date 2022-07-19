В Індії заарештували російське судно зі зброєю

Російське судно MV MAIA-I зі зброєю для Військово-морських сил Індії заарештували у порту Кочі за судовим ордером.

Судно заарештували за вомогою Естонії



Про це пише Times of India.

Позов до власників суховантажу подала естонська компанія берегового обслуговування Bunker Partner OU. За позовом, вони не заплатили близько 24 тисяч доларів за заправку паливом.

Суд штату Керала дозволив розвантаження екіпажу під час арешту, оскільки до предмета позову вміст судна не мав відношення.

На даний момент суховантаж знаходиться під юрисдикцією Управління порту Кочі, а його статус вказаний як «пришвартований». Російська профспілка моряків повідомила, що судно поки що до них не зверталося.

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