Сходила по гриби: під Києвом жінка підірвалася в лісі на російській міні
Близько 23 години 18 липня до поліції зателефонували медики та повідомили, що в лісосмузі на Бучанщині підірвалась жінка.
Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.
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На місці поліцейські з’ясували, що 65-річна жінка разом з чоловіком пішла до лісу по гриби. Там вона натрапила на протипіхотну міну, після чого пролунав вибух.
В результаті жінка отримала політравми. Медики боролись за її життя, але, на жаль, у кареті швидкої допомоги пацієнтка померла.
Вибухотехніки обстежують прилеглі території.
Поліція вкотре закликала громадян не відвідувати лісосмуги на деокупованих територіях, уникати лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонувати на спецлінію “102”.