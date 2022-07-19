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Главная » Україна » Інциденти
15:53 19 Июля 2022 Просмотров 52   КомментариевКомментарии

Сходила по гриби: під Києвом жінка підірвалася в лісі на російській міні

Близько 23 години 18 липня до поліції зателефонували медики та повідомили, що в лісосмузі на Бучанщині підірвалась жінка.

Місце, де трапилася трагедія

Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

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На місці поліцейські з’ясували, що 65-річна жінка разом з чоловіком пішла до лісу по гриби. Там вона натрапила на протипіхотну міну, після чого пролунав вибух.

В результаті жінка отримала політравми. Медики боролись за її життя, але, на жаль, у кареті швидкої допомоги пацієнтка померла.

Вибухотехніки обстежують прилеглі території.

Правоохоронці закликають громадян не ходити до лісів і лісосмуг

Правоохоронці закликають громадян не ходити до лісів і лісосмуг

Поліція вкотре закликала громадян не відвідувати лісосмуги на деокупованих територіях, уникати лісових та польових доріг, а в разі виявлення вибухонебезпечних предметів телефонувати на спецлінію “102”.

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