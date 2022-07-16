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10:54 20 Июля 2022 Просмотров 106   КомментариевКомментарии

Саудівська Аравія та Японія домовилися стабілізувати нафтовий ринок

У вівторок міністри закордонних справ Японії та Саудівської Аравії домовилися, що обидві країни працюватимуть разом, щоб стабілізувати світовий ринок нафти, оскільки ціни на неї різко зросли після вторгнення Росії в Україну.

Саудівська Аравія і Японія домовилися знизити ціну на нафту

Про це повідомило Japan Today.

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Під час зустрічі в Токіо Йошімаса Хаясі звернувся до свого колеги з Саудівської Аравії, принца Фейсала бін Фархана Аль-Сауда щодо співпраці задля додаткового збільшення видобутку нафти.

Переговори відбулися за кілька днів після того, як президент США Джо Байден відвідав Саудівську Аравію, члена ОПЕК і одного з найбільших у світі виробників сирої нафти, і зустрівся з фактичним лідером країни кронпринцем Мухаммедом бін Салманом.

Байден висловив сподівання, що Ер-Ріяд вживе заходів задля забезпечення наявності відповідних поставок нафти.

Під час зустрічі Хаясі та Фейсал також підтвердили, що вони продовжуватимуть тісну співпрацю заради миру та стабільності на Близькому Сході.

Раніше того ж дня Фейсал зустрівся з прем’єр-міністром Фуміо Кісідою і сказав, що стратегічне партнерство між двома країнами міцне. Кісіда пообіцяв зміцнювати двосторонні зв’язки.

Тэги: Япония, Саудовская Аравия, Японія, Саудівська Аравія
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