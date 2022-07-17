Під Мелітополем вночі пролунали вибухи. Фото і відео

Вночі 21 липня мешканці окупованого Мелітополя почули сильні вибухи – вони прогриміли у різних частинах міста.

Після вибухів почалась пожежа



Про це повідомили місцеві жителі у пабликах та соцмережах.

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За словами очевидців, голосно було на південних околицях Мелітополя. Крім того, щось вибухало і за містом у східному напрямку.

За словами мера Івана Федорова, близько опівночі прогриміли вибухи та почалася пожежа в районі села Вознесенка – східного передмістя Мелітополя.

Імовірно, там була одна з військових баз окупантів.

Офіційної інформації щодо того, що сталося, поки що ніхто не озвучив.

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Як Vlasti повідомляли раніше, ввечері 20 липня у Мелітополі каналами окупантів раптово оголосили повітряну тривогу – вони чекали на удари Himars.

Тэги: мелитополь, Мелітополь