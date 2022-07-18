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10:37 21 Июля 2022 Просмотров 102   КомментариевКомментарии

Обстріл Харкова: окупанти вдарили по зупинках громадського транспорту

Російські війська вранці 21 липня завдали ударів по зупинках громадського транспорту в Харкові.

Окупанти вдарили по людних місцях Харкова

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

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«Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант б’є по зупинках громадського транспорту», відзначив він.

За його словами, є інформація про одного загиблого та 17 поранених, з яких один вкрай важкий.

Як повідомляли Vlasti, вранці 21 липня російські війська обстріляли Харків, у місцях прильотів здіймаються стовпи диму.

Тэги: Харьков, Харків
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