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10:37 21 Июля 2022 102 Комментарии
Обстріл Харкова: окупанти вдарили по зупинках громадського транспорту
Російські війська вранці 21 липня завдали ударів по зупинках громадського транспорту в Харкові.
Окупанти вдарили по людних місцях Харкова
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
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«Другий день поспіль і приблизно в один і той самий час окупант б’є по зупинках громадського транспорту», відзначив він.
За його словами, є інформація про одного загиблого та 17 поранених, з яких один вкрай важкий.
Як повідомляли Vlasti, вранці 21 липня російські війська обстріляли Харків, у місцях прильотів здіймаються стовпи диму.
Тэги: Харьков, Харків
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