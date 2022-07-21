У Китаї вивели танки на вулиці міст: країна на межі фінансового колапсу

Влада Китаю вивела на вулиці великих міст війська з танками на тлі масових протестів через заморожування вкладів громадян.

Танки на вулицях мирних міст Китаю



Про це повідомило DNA.

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Після того, як банки заморозили вклади місцевих жителів, багато людей залишилися без засобів існування. Масштабні акції протесту не припиняються вже понад два тижні.

У свою чергу, експерти раніше заявляли, що Китай перебуває на межі фінансового колапсу.

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«У Китаї відбуваються екстрені засідання уряду. Вони намагаються знайти вихід із ситуації. Глибина фінансової кризи, розмір «мильної бульбашки», яку вони надули в результаті іпотеки, в сотню, якщо не в тисячу разів перевищує той, який був у нас з вами. Пам’ятаєте 2008 рік?” – розповів експерт Олег Жданов.

За його словами, тоді було відлуння світової кризи, коли банки почали обвалюватися внаслідок «іпотечної бульбашки» — роздачі грошей, не враховуючи платоспроможність. Тому відсоток неповернення кредитів перевищив 8% і банки впали.

На його думку, КНР має два шляхи, щоб вибратися з кризи: йти на уклін до Міжнародного валютного фонду і брати позику, або — до Європейського союзу.

«Китай може зробити внутрішній крок. Це країна із ринковою регульованою економікою. Можливо, вони винайдуть чергове китайське диво, щоб не обрушити свій ринок і не потягнути за собою інші країни», – додав Жданов.