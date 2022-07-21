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12:16 21 Июля 2022 Просмотров 755   КомментариевКомментарии

У Китаї вивели танки на вулиці міст: країна на межі фінансового колапсу

Влада Китаю вивела на вулиці великих міст війська з танками на тлі масових протестів через заморожування вкладів громадян.

Танки на вулицях мирних міст Китаю

Про це повідомило DNA.

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Після того, як банки заморозили вклади місцевих жителів, багато людей залишилися без засобів існування. Масштабні акції протесту не припиняються вже понад два тижні.

У свою чергу, експерти раніше заявляли, що Китай перебуває на межі фінансового колапсу.

«У Китаї відбуваються екстрені засідання уряду. Вони намагаються знайти вихід із ситуації. Глибина фінансової кризи, розмір «мильної бульбашки», яку вони надули в результаті іпотеки, в сотню, якщо не в тисячу разів перевищує той, який був у нас з вами. Пам’ятаєте 2008 рік?” – розповів експерт Олег Жданов.

За його словами, тоді було відлуння світової кризи, коли банки почали обвалюватися внаслідок «іпотечної бульбашки» — роздачі грошей, не враховуючи платоспроможність. Тому відсоток неповернення кредитів перевищив 8% і банки впали.

На його думку, КНР має два шляхи, щоб вибратися з кризи: йти на уклін до Міжнародного валютного фонду і брати позику, або — до Європейського союзу.

«Китай може зробити внутрішній крок. Це країна із ринковою регульованою економікою. Можливо, вони винайдуть чергове китайське диво, щоб не обрушити свій ринок і не потягнути за собою інші країни», – додав Жданов.

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