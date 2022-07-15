У «ЛНР» заборонять Google через «пропаганду тероризму та екстремізму»

Так званій влади «ЛНР» ухвалили рішення відмовитися від використання пошукового сервісу Google на території квазіреспубліки.

Пасічник назвав Google головною зброєю проти "ЛНР"



Про це заявив ватажок “ЛНР” Леонід Пасічник.

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«Війна – це не лише ракети, які летять на наші міста, а й шквал фейків та дезінформації, якими нас закидають з боку України… Головною зброєю, на жаль, стає Google: кількість фейків та екстремістських матеріалів тут тільки збільшується, і жодні штрафи та рішення суду для них ролі не відіграють», – повідомив він.

Пасічник також додав, що компанія нібито веде «цілеспрямовану пропаганду тероризму та екстремізму».

«Нам такі інформаційні прильоти не потрібні: ні з боку України, ні з боку Заходу. Впораємося і без Google. Виправляться, почнуть поважати людей – подумаємо про повернення», – заявив ватажок “ЛНР”.

Тэги: Google, ЛНР