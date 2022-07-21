Сергей Палкин: Мы потеряли около 50 млн евро из-за решения ФИФА

Генеральный директор ФК “Шахтер” рассказал о финансовых и кадровых потерях, с которыми пришлось столкнуться клубу из-за нового правила Международной федерации футбола (ФИФА).

Несмотря на все трудности, футбольный клуб продолжает играть в различных матчах. В период с 22-го июля по 30-е июля, например, пройдут три матча, в которых ФК “Шахтер” сыграет с нидерландскими командами “Аякс”, “Фортуна Ситтард” и “Утрехт”. Поединки проводятся в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace. Прогнозы на матчи можно увидеть на сайте БК Melbet, а почитать обзор на него можно здесь.

Напомним, что 21-го июня ФИФА объявила о новом правиле, на основании которого иностранные игроки и тренеры могут приостановить свои контракты с футбольными клубами из Украины до 30-го июня 2023 года.

На тот момент в клубе “Шахтер” было 14 легионеров. Предполагалось, что клуб продаст иностранных футболистов, чтобы решить некоторые экономические проблемы. Известно, что тогда уже велись активные переговоры с зарубежными клубами. Однако после такого правила часть сделок сорвалась.

По словам Сергея Палкина, клуб потерял около 50 миллионов евро. На данный момент известны имена двух из четырех легионеров, решивших воспользоваться новым правилом. Ими стали полузащитники Манор Соломон и Матеус “Тете” Мартинс.

Известно, что руководство клуба “Шахтер” недовольно таким положением дел. Директор уже подал иск в Спортивный арбитражный суд в надежде, что сможет оспорить правило ФИФА.