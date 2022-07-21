Новим генпрокурором може стати колишній радник Єрмака – ЗМІ
На посаду генерального прокурора розглядають кандидатуру прокуророра Києва та колишнього позаштатного радника голови Офісу президента Олега Кіпера.
Про це повідомила «Українська правда» с посиланням на джерело у команді президента.
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«Симоненко близький в першу чергу до Татарова. А от Кіпер – напряму в хороших стосунках з Андрієм Борисовичем (Єрмаком – ред.). Плюс, на відміну від Симоненка, під Кіпера буде легше знайти голоси в парламенті», – пояснив співрозмовник видання.
Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році.
Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, заступник начальника управління – начальника відділу Генпрокуратури.