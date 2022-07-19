Зеленський спростував фейк, що лежить в реанімації: всі подробиці скандалу
Президент України Володимир Зеленський спростував запущений Росією фейк про те, що він нібито перебуває у реанімації у тяжкому стані.
Глава держави записав відповідне відео.
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«За всієї поваги до похилого віку: 44 — це не 70», – зазначив він у ролику, натякаючи на вік президента РФ Володимира Путіна.
Раніше російські хакери зламали кылька українських радіостанції та запустили в ефір повідомлення про те, що Зеленський перебуває в реанімації у тяжкому стані, а його обов’язки виконує голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
У Держпецзв’язку підтвердили: хакери атакували українські радіостанції та поширили фейк про проблеми зі здоров’ям президента України.
Кібератака була здійснена на серверах та мережах радіостанцій TAVR Media: Хіт FM, Radio ROKS, KISS FM, Radio RELAX, Мелодія FM, Наше Радіо, Radio JAZZ, Classic Radio, Радіо Байрактор.
Відповідні служби працюють над вирішенням проблеми.