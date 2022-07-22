НАТО розпочинає масштабні військові навчання у Чорному морі

Північноатлантичний альянс розпочав масштабні військові навчання «Бриз 2022» у болгарській акваторії Чорного моря.

Це перші навчання такого масштабу з початку війни в Україні



Про це повідомило болгарське видання News.bg.

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У навчаннях беруть участь 11 держав-членів альянсу, серед яких: Албанія, Бельгія, Болгарія, Греція, Італія, Латвія, Польща, Румунія, США, Туреччина та Франція.

Загалом у маневрах буде задіяно 1390 військовослужбовців, 24 бойові та допоміжні кораблі, 5 літаків та 4 вертольоти.

Це перші вчення такого масштабу у Чорному морі з початку повномасштабної агресії Росії проти України.

Для забезпечення безпеки у районі навчань провели перевірку території щодо знаходження мін.