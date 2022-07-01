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21:06 22 Июля 2022 Просмотров 50   КомментариевКомментарии

Котенок со Змеиного поселился в семье украинского командира: милая история спасения

Котенок, которого несколько дней назад наши военные спасли с острова Змеиный, уже доехал до столицы и теперь живет в семье командира.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Эвакуация кота, которого назвали Змеем, была одной из завершающих задач спецоперации по освобождению Змеиного.

Котенок перенес множество обстрелов и бомбардировок, неделями ел то, что сам смог добыть.

На первом этапе освобождения острова, когда на нем установили флаг,  украинские военные не выполнили все задачи, и покинули остров из-за обстрелов российской авиации.

Наши бойцы говорят: никто не думал, что на острове может остаться кто-то живой.

Но при пересмотре видео, записанных во время первого посещения острова, увидели и черного котенка. По словам военных, после этого командир, помимо прочих, поставил и задачу эвакуации с острова оставшихся там своих.

Змей на большой земле в Киеве

Змей на большой земле в Киеве

И во время второго визита, когда провели разминирование и подняли украинский флаг на главном флагштоке, нашли в бомбоубежище среди гор мусора и котенка.

Предположительно, кот родился на острове перед самой войной. Вместе с украинскими пограничниками там жило много живности.

Теперь Змей стал талисманом освобожденного острова и вместе с нашими военными будет сражаться за большую победу.

Тэги: остров змеиный
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